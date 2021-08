Dead Space: le remake sera mené par le directeur de jeu d’Assassin’s Creed Valhalla

C’est un vétéran d’Ubisoft Montréal fraîchement débarqué chez Motive Studios, Eric Baptizat, qui mènera le développement du remake de Dead Space en tant que directeur de jeu, comme l’a souligné, dimanche, VideoGameChronicle.

Avant de quitter pour la filiale montréalaise d’Electronic Arts, Baptizat a travaillé durant une quinzaine d’années pour Ubisoft, notamment en tant que directeur de jeu pour Assassin’s Creed Valhalla et designer principal de jeu pour Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Unity et Assassin’s Creed Black Flag. Il avait préalablement œuvré chez Behaviour Interactive et Infogrames.

Un autre ancien d’Ubisoft Montréal, Roman Campos-Oriola, sera quant à lui le directeur créatif de la refonte du classique d’horreur et de science-fiction d’EA.

Annoncé il y a une dizaine de jours, le remake du premier opus de Dead Space, paru en 2008, paraîtra à une date encore indéterminée sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Développé à Montréal par le studio Motive, le jeu sera «reconstruit entièrement» avec le moteur graphique Frostbite et devrait offrir aux inconditionnels de la franchise «une histoire, des personnages et du gameplay améliorés».

Une première bande-annonce, très brève, avait également été partagée au même moment par EA.

