New World: Amazon repousse d’un mois la sortie de son MMO

Un autre jour, une autre sortie de jeu repoussée. Ce coup-ci, c’est au tour du jeu en ligne massivement multijoueur (ou MMO pour les intimes) d’Amazon, New World, de voir sa parution retardée d’un mois.

Le titre devait jusqu’à tout récemment paraître le 31 août, mais arrivera plutôt sur les tablettes virtuelles le 28 septembre. Il s’agit d’un autre report pour New World, dont la sortie avait d’abord été annoncée pour mai 2020, puis juillet 2020, puis le printemps 2021, avant finalement de viser (en vain) le mois d’août 2021.

«Ce n’était pas une décision facile à prendre. Nous savons que ce n’est pas la première fois que nous avons changé notre date de lancement pour une question de qualité et que cela peut être décevant d’attendre encore un peu plus. Mais nous voulons être certains de vous livrer le jeu de la meilleure qualité qui soit au lancement», peut-on lire dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux.

A message from the New World team. pic.twitter.com/oAZdK7dxTn — New World (@playnewworld) August 4, 2021

L’équipe d’Amazon Game Studios y mentionne que c’est à la suite de la récente bêta fermée de New World, qui aurait rassemblé plus d’un million de joueurs pour un total de plus de 16 millions d’heures de jeu, qu’elle aurait choisi de repousser d’un mois la sortie du titre en ligne, afin d’y ajouter un autre coup de poli et de régler quelques bogues.

«Nous voulons que le lancement de New World soit une expérience fluide et amusante pour tous les joueurs et cela veut dire [que nous devons] faire quelques ajustements basés sur ce que vous avez vécu lors de la bêta fermée», affirme le studio.

Notons que la bêta du MMO d’Amazon a récolté un bon succès sur Steam à la fin du mois de juillet. On peut donc s’attendre à ce que les joueurs soient tout de même au rendez-vous en septembre, malgré le retard de quelques semaines.

