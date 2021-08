Laissez-moi vous convaincre de jouer à Lawn Mowing Simulator [CRITIQUE]

Quand le jeu Lawn Mowing Simulator a été annoncé en mars, mes collègues de Pèse sur Start ont légèrement sourcillé, et les lecteurs aussi. Le concept ne laissait personne indifférent et semblait blasphématoire. Pourquoi tondre du gazon virtuel? C’est quoi le but?

Permettez-moi de mettre mon chapeau de gameuse étrange pour vous partager l’évangile des jeux de simulation. Notre église est petite, mais nos paroissiens sont dévoués et passionnés. Si vous n’êtes pas convaincus de la pertinence de ce type de jeu à la fin de mon sermon, je vais me réessayer avec PowerWash Simulator la semaine prochaine.

Qu’est-ce qu’on fait dans Lawn Mowing Simulator?

Vous êtes une gentille personne qui lance sa petite entreprise de tonte de pelouse. Il vous faudra d’abord un nom de business (Go Green, dans mon cas), une bonne tondeuse et beaucoup de motivation. L’argent n’y sera pas au début, et vous allez devoir tondre plusieurs pelouses avant de pouvoir engager un employé et vous procurer du matériel plus performant.

Sur l’interface du jeu, vous aurez plusieurs contrats de disponibles. Chaque propriétaire a des demandes précises, comme la hauteur de la pelouse et un temps idéal pour terminer la tonte. Ce n’est pas une course contre la montre, et vous pouvez dépasser le temps suggéré, mais il est idéal de respecter les demandes afin d’avancer votre expertise.

La meilleure façon de réellement comprendre ce que l’on fait dans Lawn Mowing Simulator, toutefois, c’est de voir un extrait. Alors, voici un petit clip de tonte!

Aperçu du jeu

Oui, je conduis un peu tout croche. Pour votre info, j’ai joué avec une manette, parce que je n’avais aucunement la motivation de rager contre mon clavier pour contrôler une tondeuse!

Mot-clé: simulation

Parce que Lawn Mowing Simulator est une simulation pure et dure, vous n’allez pas que tondre des pelouses. Vous allez devoir entretenir votre machine, vous assurer d’avoir du gaz et respecter les limites de votre tondeuse. Les modèles de base peuvent rapidement s'endommager, et vous empêcheront de tondre trop vite. Ce n'est pas une partie de Mario Kart sur de belles pelouses de la Grande-Bretagne.

Passez trop vite sur le terrain, et votre tondeuse laissera des traces qui vous feront perdre des points et de l’argent. Si vous conduisez mal comme moi, vous risquez de devoir payer quelques fleurs qui ont été tristement coupées sur votre chemin.

Un peu comme Truck Simulator, il y a un côté de gestion d’entreprise, mais cet aspect n’est pas très développé. Vous aurez un local pour votre entreprise, des tondeuses et éventuellement, du staff. Ce n’est pas très détaillé.

Justement, le jeu Lawn Mowing Simulator demeure un jeu de simulation, mais son réalisme est loin d’être aussi poussé que plusieurs autres titres du même genre. Le réalisme des jeux de simulation ne vient pas qu'avec les graphismes, mais aussi avec toutes les tâches que l’on doit accomplir avant d’arriver au gameplay principal. Prenons par exemple Farming Simulator. Si vous devez vous procurer du nouveau matériel dans le jeu, vous devez prendre la route à bord de votre véhicule et vous rendre au magasin en personne. Avec Lawn Mowing Simulator, on a plutôt des options de mises à niveau de base. En quelques clics, tout est fait pour vous.

Le jeu tente quand même d’ajouter quelques options réalistes, comme ramasser les objets qui pourraient être dans le chemin lors de votre tonte, mais je crois qu’il n’est pas du même calibre que plusieurs gros titres du même style. Je dois toutefois souligner qu’un jeu de tonte de pelouse n’a peut-être pas autant d’opportunités pour du réalisme.

Alors, pourquoi y jouer?

Pour la satisfaction. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j’adore les jeux où l’on doit ramasser des choses en explorant chaque recoin. Si vous êtes amateurs du subreddit OddlySatisfying, ce jeu est probablement pour vous.

C’est un peu à cause de ça qu’il devient difficile de respecter le temps accordé à une tonte. Chaque fois qu’il y a un petit spot mal coupé, je dois absolument repasser dessus et m’assurer que tout soit égal. Avec un petit podcast, je mets vite mon cerveau sur le pilote automatique et je décroche.

Le jeu ne vient pas nécessairement satisfaire mon côté fan de jeux de simulation. Il satisfait plutôt mon côté perfectionniste, tout en offrant une expérience sans stress. On est loin d’un Resident Evil, mettons.

Malgré ses options limitées, Lawn Mowing Simulator est une bonne introduction aux jeux de simulation. Il ne brusque pas et il ne vous envahit pas de jargon mécanique. Qui sait? Vous aurez peut-être la piqûre!

Le jeu sort le mardi 10 août sur PC et Xbox Series X/S. On ne connaît pas encore son prix, cependant.

