Matt Damon a refusé «une tonne d’argent» pour un jeu de Bourne, parce qu’il voulait que ça ressemble à Myst

Décidément, Matt Damon se fait souvent offrir «une tonne d’argent» pour des projets qu’il finit par décliner.

Après avoir avoué le mois passé qu’il avait refusé un rôle qui lui aurait été TRÈS lucratif dans Avatar, l’acteur américain a rappelé qu’on l’avait aussi jadis approché afin qu’il participe à la création d’un jeu inspiré de Jason Bourne, mais qu’il avait une fois de plus choisi de laisser passer l’offre.

De passage à la (très sympathique) série Web Hot Ones, Matt Damon a ainsi confirmé qu’il avait bel et bien été contacté à la fin des années 2000 pour apparaître dans le jeu The Bourne Conspiracy, paru en 2008 sur PS3 et Xbox 360.

Il aurait alors milité pour que le titre d’action soit transformé en jeu d’énigmes à la Myst, mais n’aurait pas réussi à convaincre le développeur High Moon Studios. C’est à ce moment qu’il aurait décliné la juteuse offre.

«Je ne voulais pas juste faire un jeu de tir à la première personne, a-t-il mentionné à l’animateur Sean Evans, en pleine dégustation d’ailes de poulet épicées. Ils m’ont offert une tonne d’argent, mais j’étais comme: "Si vous pouviez le faire plus... un peu plus de réflexion devait y être ajoutée. Comme Myst". J’adore ce jeu. Donc, j’étais comme: "Plus comme Myst" et ils étaient comme: "Non". Ils sont donc partis de leur côté et l’ont fait sans moi», a-t-il raconté en riant.

Comme GameSpot le rapporte, ce n’est pas la première fois que Damon parle publiquement de son amour pour Myst et comment il aurait aimé que l’adaptation vidéoludique de Bourne Conspiracy prenne une tangente riche en énigmes à résoudre.

On ne sait toutefois pas à quel point sa suggestion se serait vraiment rendue jusqu’aux oreilles de l’équipe de développement du jeu. En entrevue avec MTV News en 2008, un membre de High Moon Studios, Meelad Sadat, avait mentionné qu’une offre avait effectivement été envoyée à Matt Damon pour qu’il participe au jeu, mais que le développeur ne se serait jamais assis avec l’acteur pour discuter de la direction du projet.

Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy a tout de même fini par voir le jour sur PS3 et Xbox 360, sous la forme d’un jeu d’action et d’infiltration à la troisième personne, mais sans le visage de ce cher Matt.

