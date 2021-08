Skyrim avec 500 mods et du ray tracing n’a plus vraiment l’air de Skyrim [VIDÉO]

Après 10 ans de vie, la plupart des jeux sombrent dans l’oubli. C’est toutefois loin d’être le cas avec Skyrim, qui continue de retenir l’attention, et ce, même si tout le monde possède à peu près cinq copies du titre chez lui.

Si on vous en parle (encore) aujourd’hui, c’est qu’une chaîne YouTube du nom de Digital Dreams, qui se spécialise dans l’amélioration – extrême – de jeux, a décidé de pousser au maximum le potentiel graphique et sonore de l’édition spéciale de Skyrim en y ajoutant simultanément plus de 500 mods. Oui, 500 mods, comme l’a remarqué PC Gamer.

Le résultat? Le cinquième volet d’Elder Scrolls est désormais en 4K, propose du ray tracing et, plus particulièrement, une variété d’environnements profondément immersifs, que ce soit dans les villages, en forêt sur le bord de l’eau, sous la pluie ou dans la neige.

Bref, l’ensemble est fort impressionnant, spécialement pour un titre qui date de plusieurs années. De quoi prouver une fois de plus l’immense talent de la communauté de moddeurs de Skyrim.

Qui sait, cela incitera peut-être Bethesda à nous servir une énième relecture améliorée du jeu pour nous faire patienter d’ici The Elder Scrolls 6...? Le pire, c’est que celle-ci trouverait assurément preneur une fois de plus.

