The Suicide Squad s'installe en tête du box-office nord-américain

Le film de superhéros The Suicide Squad s'est installé en tête du box-office nord-américain ce week-end, mais avec de timides recettes estimées à 26,6 millions de dollars, sur fond de résurgence des cas de Covid-19, selon les chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le film, sorte de suite du grand succès de 2016 Suicide Squad, met à nouveau en scène Margot Robbie et Viola Davis, mais deux grands noms de la version précédente — Will Smith et Jared Leto — en sont absents.

Bande-annonce

La sortie simultanée du film sur HBO Max a également nui à ses entrées en salles, dans un contexte où Hollywood a des difficultés à retrouver son niveau d'avant la pandémie.

Le leader du box-office de la semaine dernière, le film d'aventure familial de Disney Jungle Cruise" a glissé à la deuxième place, avec 15,7 millions de dollars pour la période de vendredi à dimanche, soit moins de la moitié de son total de la semaine précédente.

En troisième position se classe le thriller psychologique Old de M. Night Shyamalan (4,1 millions de dollars), suivi de Black Widow, production Disney Marvel avec Scarlett Johansson (4 millions de dollars), puis Stillwater, le film inspiré de l'affaire Amanda Knox, avec Matt Damon (2,9 millions de dollars).

