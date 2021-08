Les affiches promos du film Free Guy s'inspirent de GTA, Super Mario et Minecraft

Comment attirer l'attention des gamers pour un film? S'inspirer d'images légendaires de jeux pour la campagne promotionnelle est probablement une bonne façon de le faire.

C'est exactement ce qu'a fait 20th Century Studios pour Free Guy, un nouveau film mettant en vedette Ryan Reynolds qui sort en salle ce vendredi.

La campagne promo s'est inspirée de jeux vidéo légendaires dans une série d'affiches assez spéciales. On y retrouve des images de Minecraft, GTA, Among Us et Super Mario modifiées avec le titre du film, ainsi que les personnages de celui-ci. Côté design, c'est quand même très réussi.

Il n'est pas totalement surprenant de voir ce type de campagne pour Free Guy. Après tout, Ryan Reynolds incarne un NPC de jeu vidéo dans le film. Sur n'importe quel autre site web, on vous expliquerait c'est quoi un NPC, mais on ne pense pas avoir besoin de le faire ici!

Free Guy sort ce vendredi.

À VOIR AUSSI

s

s