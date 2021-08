Turbo Kid: le jeu québécois aura un Kickstarter [VIDÉO]

Outerminds a annoncé, en début de semaine, qu’une campagne Kickstarter allait accompagner le développement du jeu basé sur le film Turbo Kid.

Outerminds / RKSS Films

Le studio montréalais a souligné la nouvelle en dévoilant une nouvelle bande-annonce, où l’on voit le metroidvania en pleine action. On y retrouve évidemment le style «pixel art» d'Outerminds, en plus de l'emballage rétro de Turbo Kid.

Bande-annonce Turbo Kid

Soyez rassurés: bien que le jeu soit accompagné d'un Kickstarter, sa sortie n'est pas menacée: «Pas du tout! Ça veut simplement dire que les développeurs d’Outerminds ont inventé de nouvelles fonctionnalités très cool et trop ambitieuses pour notre budget en travaillant sur le jeu. Alors, on cherche simplement à obtenir des fonds de finition afin d’ajouter ces fonctionnalités et ainsi rendre un jeu déjà “radical” encore plus “radical”! » a déclaré le studio dans un communiqué.

La liste de souhait Kickstarter ouvrira le 20 août 2021. La sortie du jeu est prévue pour 2022!

