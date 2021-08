Norton rachète Avast pour 8 milliards de dollars

Le groupe américain de sécurité informatique NortonLifeLock a annoncé mercredi avoir trouvé un accord afin de racheter son concurrent tchèque Avast pour plus de 8 milliards de dollars, en vue de créer un géant de l’antivirus grand public.

• À lire aussi: TikTok devient l’application la plus téléchargée au monde, devant Facebook

• À lire aussi: Apple fait mieux qu'attendu, tiré par les ventes d'iPhone

NortonLifeLock explique dans un communiqué que l’opération valorise Avast entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars, selon les modalités financières qui seront retenues par les actionnaires du tchèque.

Le nouvel ensemble totalisera plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde. Les deux groupes sont parvenus à s’entendre sur une fusion après avoir évoqué être en discussions avancées en juillet. Leur rapprochement devrait engendrer 280 millions de dollars de synergies de coûts par an.

Les actionnaires d’Avast détiendront entre 14 % et 26 % du nouvel ensemble. « Cette transaction est un énorme pas en avant dans la sécurité informatique pour les consommateurs », se félicite Vincent Pilette, directeur général de Norton. Son groupe assurait en juillet que les deux entreprises avaient la même vision du marché et sont très complémentaires, notamment sur un plan géographique.

Pour Ondrej Vlcek, directeur général d’Avast, cette fusion permettra aux deux groupes de croître davantage « au moment où les menaces de piratage informatique dans le monde grandissent, alors même que l’utilisation de produits de sécurité informatique reste faible ».

La pandémie a notamment entraîné une augmentation du risque de piratage avec l’essor du télétravail sur des appareils parfois plus vulnérables aux attaques informatiques. Le nouveau groupe sera basé à la fois à Prague en République tchèque et à Tempe en Arizona. Il sera coté sur le Nasdaq aux États-Unis.

Son chiffre d’affaires annuel atteindra environ 3,5 milliards de dollars pour un bénéfice opérationnel courant de 1,8 milliard de dollars, avec près de 4000 salariés.

Les deux groupes estiment possible d’avoir une croissance des ventes à deux chiffres sur le long terme. Créé en 1988, Avast est l’un des groupes les plus importants au monde dans les logiciels de sécurité et propose une gamme de produits aux entreprises et aux particuliers pour protéger leur ordinateur contre les virus et autres attaques informatiques.

Comme Avast, NortonLifeLock (ex-Symantec) s’est recentré sur les produits de sécurité grand public, après la vente en 2018 de sa division sécurité des entreprises au groupe de semi-conducteurs Broadcom. Le groupe tchèque s’était introduit sur le marché britannique en 2018, et son rachat par NortonLifeLock devrait voir l’indice vedette FTSE-100 se passer d’une de ses rares entreprises technologiques. Les autorités de la concurrence pourraient par ailleurs vouloir se pencher sur l’opération, d’autant que Norton a déjà été visé par ses pratiques consistant à renouveler automatiquement les contrats.

s