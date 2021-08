La saga un peu niaiseuse du jeu Abandoned

Chaque nouveau jeu vidéo doit se démarquer avant même de sortir. Pour Cyberpunk 2077, l'engouement s’est fait à coups de petits aperçus durant près de 7 ans. GTA V avait de magnifiques murales à New York. Nintendo est allée chercher Robin Williams pour une pub de Zelda.

Abandoned, un jeu prévu pour la fin de l’année, attire beaucoup d’attention depuis son dévoilement en avril. D’abord avec des rumeurs qu’il s’agirait d’un projet de Hideo Kojima, et maintenant avec un teaser raté. Est-ce une façon de se démarquer? Est-ce que l’équipe de Blue Box Games a eu les yeux plus gros que le ventre? Ou, est-ce que les attentes sont juste trop hautes?

Pardonnez-moi le titre épicé, mais comme plusieurs passionnés des jeux vidéo, la saga qui entoure Abandoned commence à me rendre pessimiste. La dernière fois qu’on a eu des attentes trop hautes envers un jeu, ça a mal fini. J’en parle parce que j’ai l’impression qu’on se fait un peu niaiser, et je trouve ça dommage pour un jeu que j’ai tellement hâte d’essayer.

Voici donc une ligne de temps des événements qui entourent Abandoned. Je garde ça à l’essentiel: les origines des conspirations, l’application PS5 digne d’un Rick Roll et les explications du studio. Car comme beaucoup de fans de jeux vidéo, je me gratte la tête en suivant cette saga essoufflante.

Ce n’est pas Silent Hill

Blue Box Game Studios

Tout a commencé en juin, quand le compte Twitter de Blue Box a tweeté: «Devinez le nom: Abandoned = (Première lettre S, dernière lettre L ». Plusieurs joueurs ont associé le tweet, maintenant supprimé, à Silent Hill et donc Hideo Kojima. Les gamers avaient espoir: la franchise Silent Hill allait enfin revenir avec un gros coup de théâtre.

Abandoned, qui n’avait pas fait couler beaucoup d’encre lors de son dévoilement initial, est rapidement devenu une machine à conspiration. Et pour être franche, j’ai trouvé les théories autour du jeu amusantes, car les joueurs étaient très enthousiastes. J’adore quand les internautes prennent un indice qui leur a été donné et découvrent des secrets par eux-mêmes. Quelle était la raison de sortir un tel tweet si ce n’était pas pour provoquer ce type de réaction?

Toutefois, peu de temps après la publication du tweet, Blue Box Studios a tué l'espoir des joueurs en disant que le jeu n’avait aucun lien avec Silent Hill, Konami ou Kojima. Mais il était trop tard. Les conspirations étaient rendues déjà trop avancées, et des communautés s'étaient déjà formées pour élucider tous les mystères d'Abandoned.

Capture d'écran Twitter

« Nous voulions mettre les choses au clair. Nous n’avons aucune relation avec Konami. Silent Hill appartient à Konami. Nous n’avons aucune relation avec Hideo Kojima. Nous n’avons jamais eu l’intention de teaser le nom de Silent Hill. Nous nous en excusons sincèrement », peut-on lire.

Sous cette déclaration, plusieurs gamers se sont dits déçus des communications du studio; comme si celui-ci avait voulu provoquer les comparaisons avec Silent Hill et Kojima. D’autres internautes, dont moi-même, ont voulu laisser une chance au studio en attendant les prochains aperçus, mais avec une bonne dose d'amertume.

Abandoned: Realtime Experience PS5

En juin, Blue Box annonçait une application PS5 nommée Abandoned: Realtime Experience. L’application allait contenir des bandes-annonces, des extraits de gameplay ainsi que des événements en direct autour du jeu. Cette application mystérieusement attirante devait arriver durant le mois de juin, avant d’être repoussée au 10 août. Mais elle n’est pas arrivée le 10 non plus, et l’impatience se faisait sentir chez les joueurs déjà méfiants des explications de Blue Box.

Puis, le 13 août, après des heures de problèmes techniques, le studio annonce qu’une mise à jour de l’application avait été déployée. Celle-ci est arrivée rapidement pour plusieurs, mais elle s’est pointé le nez sur ma console seulement vers 17h45 alors que l’émeute virtuelle avait déjà explosé.

La fameuse application virtuelle, qui avait reçu une nouvelle mise à jour d'un poids surprenant de 5 Go, présentait un drôle d’écran de menu. Une seule case proposait un extrait. Les autres disaient « bientôt disponible! ».

Capture d'écran PS5: Kazzie Charbonneau

Après les promesses du studio, cet extrait était mieux d’être époustouflant. Spectaculaire. Fabuleux. Mais...non. Il s’agissait en fait d’un clip qui avait déjà été partagé par Blue Box sur Twitter, cette fois-ci généré en temps réel. J'étais abasourdie. J’ai inspecté le clip comme si ma vie en dépendait. J’avais certainement dû manquer quelque chose! Hélas, non, c’était bel et bien le seul aperçu d’Abandoned. Je me suis sentie...abandonnée.

Je me suis aussi sentie mal, en me demandant si c'était moi, le problème. Est-ce que j'en demandais trop? Mes attentes étaient peut-être la cause de ma déception. Mais en lisant les réactions sur Twitter, j'ai rapidement constaté que l'application PS5 avait été reçue avec beaucoup de tomates, de confusion et de frustration. Joueurs et chroniqueurs gaming étaient d'accord: WTF, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce qu'on s'est fait vendre de l'huile de serpent par des charlatans?





Voici l'extrait complet de l'expérience PS5

s

Un désastre, avoue le développeur

En entrevue avec NME quelques jours après le déploiement de l’app, Hasan Kahraman de Blue Box a avoué que l’expérience fut un échec.

« Ce fut un très gros désastre », a-t-il déclaré. « Les gens sont vraiment déçus. En gros, nous avons dû couper des extraits du teaser d’ouverture, et je savais bien que réutiliser les images déjà publiées sur Twitter n’était pas une bonne idée, parce que c’est littéralement juste 4 secondes et ça n’en dit pas beaucoup. Mais on avait besoin de faire ça, parce que les gens voulaient une patch, n’est-ce pas? C’était notre priorité — sortir la patch pour ajouter du contenu plus tard », explique Kahraman.

Ce ne sont pas que les joueurs qui se sont sentis niaisés par Blue Box, toutefois. Geoff Keighley, animateur des Game Awards et de Opening Night Live de Gamescom, a avoué lui aussi avoir des frustrations avec le projet.

«J’attends toujours des images qui m’ont été promises il y a des mois. Je crois que le développeur est un peu dépassé par tout ça», a-t-il déclaré. L’animateur a également démenti des conspirations qui disaient qu’il en savait beaucoup plus qu’il n’en laissait croire à propos du jeu, déclarant qu’il n’en savait pas plus que nous tous. «Je suis un peu sceptique, tout comme vous». Une prise de position rare pour Keighley, qui dit rarement quelque chose de moyennement négatif sur un studio.

Mais il faut garder espoir. Selon Kahraman, du nouveau contenu arrivera bientôt, dont une bande-annonce qui en dévoilera plus sur le jeu en question.

« Nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs — on ne veut pas annoncer une date de sortie et qu'elle soit trop serrée pour nous. Car si on se plante, je pense qu’on va se planter à tout jamais. On s’assure de ne pas annoncer de date, mais la bande-annonce cinématique arrive très bientôt ».

Qui sait? Avec des communications plus claires et moins de promesses grandioses, Abandoned aura peut-être une rédemption. Tout ce que l’on veut, après tout, c’est un bon jeu. Mais Blue Box a peut-être un projet tout simplement trop ambitieux entre les mains.

À VOIR AUSSI

s

s