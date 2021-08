Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl auront d'excellentes nouveautés[VIDÉO]

#NintendoSwitchLite Dialga & Palkia Edition system, commemorating the launch of #PokemonBrilliantDiamond and #PokemonShiningPearl, is coming 11/5!



The metallic gray console features silver & gold-colored designs on the back spotlighting Dialga & Palkia.https://t.co/ZA2wXewwzk pic.twitter.com/0NQB8FGbDe