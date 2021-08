Bloomberg: OnlyFans va bloquer le contenu pornographique

La plateforme d'abonnement de contenu photo et vidéo OnlyFans, connue pour le contenu sexuel qui y est hébergé, va interdire toute publication de nature pornographique à partir d'octobre, selon les informations de Bloomberg.

• À lire aussi: Au secours, il y a un jeu qui s'appelle OnlyCans avec des canettes sexy

• À lire aussi: [VIDÉO] La parodie porno d’Apex Legends s’intitule «Ass Sex Legends»

Selon la nouvelle, qui n'a pas encore été confirmée par OnlyFans, les membres de la plateforme pourront quand même publier des photos ou des vidéos de nudité, tant qu'elles respectent les politiques du service. Les critères suivant lesquels un contenu sera jugé pornographique ou présentant de la nudité acceptée ne sont pas encore clairs.

Le changement accompagnerait la sortie d'une nouvelle plateforme de streaming créée par OnlyFans et nommée OFTV, qui ne propose pas de contenu adulte et qui est disponible sur Android, iOS, Apple TV, FireTV, Roku, Android TV et les Samsung Smart TV. L'arrivée d'OFTV a fait en sorte que la marque OnlyFans a pu percer le marché mobile, qui lui était précédemment inaccessible en raison du contenu de nature sexuelle téléversé par ses membres.

Toujours selon Bloomberg, la nouvelle politique d'OnlyFans sera instaurée en raison de la pression croissante des partenaires et fournisseurs de la marque. Alors qu'elle était perçue comme une option pertinente pour le travail du sexe, la plateforme prend maintenant ses distances afin de rassurer des partenaires frileux.

On verra si cette nouvelle politique permet à la plateforme d'avoir ses applications dans les app stores, où elle était auparavant interdite.

À VOIR AUSSI

s