Cowboy Bebop: Netflix dévoile la date de sortie et de premières images [PHOTOS]

Netflix a dévoilé les premières images de l’adaptation de la célèbre série animée Cowboy Bebop, mettant en vedette John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda. De plus, une date de sortie pour la série a été annoncée et ça ne peut que nous rendre encore plus impatients!

• À lire aussi: Free Guy reste en tête du box-office nord-américain

• À lire aussi: Connaissez-vous Nestflix?

Cowboy Bebop est un western qui se déroule dans l’espace et suit un équipe de chasseurs de prime composée de Spike Spiegel, Jet Black et Faye Valentine. La série originale de 26 épisodes, sortie en 1998, a connu un succès majeur et a été acclamée par la critique à l’époque. Celle-ci a d’ailleurs inspiré deux séries de manga et un film.

À voir les premières images dévoilées par Netflix et la distribution de feu, Cowboy Bebop risque de ne pas décevoir les fans de la série originale.

Shinichirō Watanabe, le directeur de la série originale, a d’ailleurs été consultant pour le reboot de Netflix, et le compositeur original, Yoko Kanno, a participé à la musique de l’adaptation.

Sa sortie est d’ailleurs prévue le 19 novembre, une date à inscrire à votre agenda!

Voici donc les premières images des trois personnages principaux.

NICOLA DOVE/NETFLIX L'équipe de chasseurs de prime composée de Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda).

KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX Spike Spiegel (John Cho)

GEOFFREY SHORT/NETFLIX

GEOFFREY SHORT/NETFLIX Faye Valentine (Daniella Pineda)

KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

GEOFFREY SHORT/NETFLIX

NICOLA DOVE/NETFLIX

À VOIR AUSSI

s

s