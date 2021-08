Halo Infinite: fuite de la date de sortie!

La conférence de Microsoft d’hier, en marge de Gamescom, a fait sourciller plusieurs internautes en n’annonçant aucune date de sortie pour Halo Infinite.

La surprise a dû être réservée pour Opening Night Live, l’événement d’ouverture de Gamescom qui aura lieu plus tard aujourd’hui. Mais il y a déjà une fuite, qui vient directement de la boutique en ligne de Microsoft et qui a été repérée par un internaute sur Twitter.

Selon l’internaute, la date de sortie a été mise à jour il y a quelques heures sur la fiche de Halo Infinite dans le Microsoft Store. La page du jeu est en ligne depuis un an avec une date temporaire, mais une mise à jour a été effectuée ce matin pour afficher le 8 décembre 2021. L’internaute a eu le temps de prendre une capture d’écran avant que celle-ci ne change.

Une source près du projet a été approchée par The Verge pour confirmer que la date du 8 décembre était la bonne. Ça demeure une fuite, alors on attend quand même la confirmation de Microsoft, qui devrait, espérons-le, arriver à l’événement Opening Night Live animé par Geoff Keighley à 14h00 (HAE).

Il est important de noter que le jeu ne sera pas lancé avec la campagne coop et le mode Forge, qui arriveront dans le jeu lors de la saison deux. Forge est un mode adoré des joueurs, qui leur permet de créer leurs propres maps et d’y jouer. C’est un classique du jeu, et son exclusion au lancement en a déçu plusieurs.

Prions à Master Chief pour une annonce surprise aujourd'hui, dévoilant l'inclusion modes coop et Forge au lancement. Come on. 343 et Microsoft, l'univers a besoin de bonnes nouvelles!

