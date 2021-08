Concours: gagnez un ordi portatif ASUS TUF DASH F15!

La critique de l'ASUS TUF DASH F15 de notre collègue Maxime Johnson vous a donné le goût de vous procurer l'ordi portatif? Ça tombe bien, Pèse sur Start fait tirer l'ordi du test!

L'ASUS TUF DASH F15 est assez puissant pour les jeux les plus lourds, et parfait pour vos tâches quotidiennes avec un ordi. Il est doté d'une GeGorce RTX 3070, un processeur Intel Tiger Lake H Core i7-11370H de dernière génération cadencé à 3,30 GHZ, un SSD 1 TO et une mémoire DDR4 16 Go. Une valeur approximative de 2299$!

Pour participer au concours, c'est bien simple: vous devez répondre à une question sous la publication de celui-ci sur Facebook ou Instagram. Seulement une participation par personne est acceptée. Le concours va durer du 26 août 2021 à 10h H.E. jusqu'à minuit le 30 août 2021. La personne gagnante sera contactée sur les médias sociaux, puis par courriel.

Le concours s’adresse à toute personne résidant au Québec âgée de 18 ans et plus et n’est ni affilié, ni en collaboration avec Facebook et Instagram. Veuillez lire les règlements ici avant de participer.

Vous avez des questions? Écrivez à pesesurstart@quebecormedia.com.

Bonne chance à tous!