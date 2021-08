Preuve vaccinale: VaxiCode maintenant disponible sur Android

Les applications VaxiCode et VaxiCode Verif sont maintenant disponibles sur Android, confirme le ministre de la Santé Christian Dubé.

📲Les applications VaxiCode et VaxiCode Verif sont maintenant disponibles sur Google Play, voici les liens pour téléchargement :



VaxiCode : https://t.co/0iaM4wlTNe

VaxiCode Verif : https://t.co/x3GNhjRcxx pic.twitter.com/clPA6p1H5z — Christian Dubé (@cdube_sante) August 30, 2021

Depuis le 25 août, tous les Québécois adéquatement vaccinés sont invités à télécharger l’application gratuite VaxiCode qui leur servira de preuve vaccinale à partir du 1er septembre.

Le passeport vaccinal sera notamment exigé dans les événements et les festivals, les salles de spectacle et les salles où se produisent des événements sportifs, les casinos, les cinémas, les salles d’entraînement, les sports d’équipe, les bars, les restaurants et certaines activités parascolaires. Il s'appliquera seulement aux personnes de 13 ans et plus.

Pour installer les applications VaxiCode et VaxiCode Verif sur des appareils Android:

Téléchargez l'application gratuite avec l'icône jaune. Attention de ne pas télécharger VaxiCode Verif, qui sert plutôt à scanner les preuves vaccinales.

Assurez-vous d'avoir une version à jour du logiciel Android. Pour mettre à jour votre logiciel, connectez-vous à internet et procédez à une mise à jour dans vos paramètres.

Lancez l'application. Un assistant au démarrage vous demandera d’autoriser l’utilisation de la caméra.

Cliquez sur «Ajouter une preuve vaccinale existante»

Trois options offertes pour enregistrer cette preuve: numériser un code QR (en le prenant en photo), obtenir un code QR depuis le portail libre-service ou choisir une image du code QR dans votre téléphone

Afin d’aider la population et les entreprises à s’ajuster à cette nouvelle mesure, le gouvernement Legault a décidé d’accorder un sursis entre le 1er et le 15 septembre. Pendant ces deux semaines, le passeport devra être exigé, mais aucune sanction ne sera imposée aux commerçants, aux organisateurs d’événements et aux citoyens si des manquements sont observés.

Voici aussi comment vous pourrez présenter cette preuve à partir du 1er septembre:

Ouvrez l’application VaxiCode

Touchez l’écran sur votre preuve vaccinale. Seul le code QR s’affiche avec votre nom. Vous n’avez pas besoin de dévoiler plus d’information lors d’une vérification

Si vous voulez voir plus de détails sur votre preuve vaccinale, cliquez sur le bouton «afficher les détails».

Surveillez les mises à jour de l'application via l'App Store et le Google Play Store et assurez-vous de les déployer.

Les personnes qui n’ont pas de téléphone intelligent pourront présenter le code QR imprimé sur un papier ou pourront demander d’obtenir leur code par la poste dans un format de carte professionnelle.

