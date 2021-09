GamerVacciné_e: une initiative pour encourager les jeunes à se faire vacciner

Afin d'encourager les jeunes à se faire vacciner, la direction de santé publique de Montréal s'associe à la Guilde du jeu vidéo du Québec pour la mise en plus de deux initiatives.

Jusqu’au 1er octobre, les jeunes de 12 à 25 ans qui ont reçu le vaccin peuvent partager sur leurs réseaux sociaux le mot-clic #gamervacciné_e pour être admissibles au tirage d’une bourse d’études d'une valeur totale de 25 000$.

Les participants sont invités à participer sur Instagram, Facebook, Twitter ou même en vidéo sur TikTok. Le tirage aura lieu le 15 octobre 2021, et une preuve de vaccination sera nécessaire.

Des journées thématiques au Palais des congrès

Un événement thématique aura également lieu du 11 et 12 septembre au Palais des congrès, dans lequel les jeunes sont invités à aller se faire vacciner sans rendez-vous. Il y aura des scéances de streaming, de l'animation, des cosplayers et des cadeaux seront notamment remis (clés de jeux, t-shirt de la campagne et objets promotionnels de studios participants).

