Final Fantasy XIII débarque sur la Xbox Game Pass en septembre

Une nouvelle vague de jeux s’ajoutera à la Xbox Game Pass dans les prochaines semaines, dont le RPG de Square Enix, Final Fantasy XIII.

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [SEPTEMBRE 2021]

• À lire aussi: Xbox Live Gold, Game Pass et Game Pass Ultimate: lequel choisir selon vos besoins [GUIDE]

Microsoft propose une nouvelle sélection très variée de titres pour les détenteurs de la Game Pass. Parmi ceux-ci, on retrouve le jeu de rôle Final Fantasy XIII, sorti en 2010 en Amérique du Nord.

Le jeu de Square Enix avait divisé l’opinion des joueurs et des critiques à sa sortie et avait été fortement critiqué pour sa linéarité. Cette décision avait pour but de réduire la difficulté et d'attirer de nouveaux joueurs, selon son créateur Motomu Toriyama. Ce titre est donc une bonne introduction au monde des RPG et à la vaste franchise de Final Fantasy.

Courtoisie Microsoft

Voici les jeux qui s’ajouteront dès cette semaine.

À partir du 2 septembre:

Craftopia (Aperçu du jeu) (Cloud, console et PC)

Final Fantasy XIII (Console et PC)

Signs of the Sojourner (Cloud, console et PC)

Surgeon Simulator 2 (Cloud, console et PC)

À partir du 7 septembre:

Crown Trick (Console et PC)

À partir du 9 septembre:

Breathedge (Cloud, console et PC)

Nuclear Throne (Console et PC)

The Artful Escape (Console et PC)

Par ailleurs, voici la liste de jeux qui quitteront la ludothèque de la Game Pass prochainement:

Le 13 septembre:

Red Dead Online (Cloud et console)

Le 15 septembre:

Company of Heroes 2 (PC)

Disgaea 4 (PC)

Forza Motorsport 7 (Cloud, console et PC)

Hotshot Racing (Cloud et console)

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Cloud, console et PC)

Thronebreaker: The Witcher Tales (Cloud et console)

À VOIR AUSSI

s

s