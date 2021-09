Le nouveau volant PS4, PS5 et PC Thrustmaster T248 vous fera rêver [PRÉCOMMANDE]

Est-il sain de tomber en amour avec un objet inanimé? Il faudrait possiblement poser la question à un psychologue, parce que c’est un peu ce que ressent l’équipe de Pèse sur start pour le nouveau volant de Thrustmaster, le T248.

Annoncé mardi, le plus récent périphérique de course de la marque américaine, compatible PS4, PS5 et PC, est absolument magnifique et propose une variété de caractéristiques intéressantes pour sa gamme de prix.

Qualifié par son fabricant de volant «hybride», le T248 propose un retour de force (FFB) qui repose à la fois sur un mécanisme de courroie et d’engrenage et qui serait jusqu’à 70 % plus puissant que le génération précédente de Thrustmaster. Trois réglages seront d’ailleurs proposés: fidèle, accru et boosté.

Image courtoisie Thrustmaster

Un petit écran est également maintenant incrusté dans le haut du volant. Celui-ci permet d’ajuster les réglages du périphérique, comme le retour de force, l’angle de rotation, l’ajustement des pédales, mais aussi d’afficher différentes informations selon le jeu. On pourrait ainsi y voir la vitesse, le régime moteur, le temps au tour, ou encore la position dans la course, par exemple.

Le T248 doit aussi compter sur une nouvelle technologie magnétique qui doit minimiser «les zones mortes» et donc améliorer la précision des différents éléments du contrôleur, comme ses palettes de vitesse et son pédalier. Celui-ci offrira par ailleurs différentes configurations de pression sur la pédale de frein.

Image courtoisie Thrustmaster

Certes, le seul bémol pour plusieurs joueurs sera le prix de l’ensemble, qui se détaille à 499,99 $ au Canada, ce qui n’est toutefois pas démesuré dans cette gamme de périphérique.

Image courtoisie Thrustmaster

En guise de comparaison, un volant similaire lancé l’an dernier du côté de Logitech, le G923, est en rabais en ce moment à 449,99 $, mais se vend habituellement le même prix que le T248, soit 499,99 $.

Notons qu’il est déjà possible de précommander le Thrustmaster T248 pour PS4, PS5 et PC en suivant ce lien. Le volant sera officiellement lancé, et donc livré, dès le 21 octobre prochain.

