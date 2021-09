PS5: Sony présentera un PlayStation Showcase très bientôt

Après un été très silencieux, Sony donne enfin des nouvelles! Le géant japonais nous donne rendez-vous le 9 septembre à 16h pour un PlayStation Showcase sur l’avenir de la PS5.

La présentation durera environ 40 minutes, selon la publication partagée sur le blogue officiel de PlayStation. Elle inclura des nouvelles de la part de PlayStation Studios et d’autres développeurs concernant des jeux prévus d’ici la fin de l’année et plus tard.

Amateurs de réalité virtuelle: il faudra malheureusement encore prendre son mal en patience. Sony a précisé dans son annonce qu’il n’y aura pas de nouvelles concernant la prochaine génération de VR pour la PlayStation

La présentation sera diffusée en direct jeudi le 9 septembre à 16h, heure de l’Est, sur les chaînes officielles YouTube et Twitch de Sony PlayStation.

