Horizon Forbidden West: faites très attention à la version que vous précommandez

Sony n’a pas simplifié la vie des consommateurs jeudi en dévoilant pas moins de neuf (!) versions numériques et physiques de Horizon Forbidden West offertes en précommande.

Du côté du PlayStation Store, vous avez l’édition numérique standard pour PS4 (79,99 $), l’édition numérique standard pour PS5 (89,99 $) et l’édition numérique de luxe (99,99 $), qui contient les versions PS4 et PS5, de même que la trame sonore et différents suppléments numériques

En magasin, vous pouvez réserver dès maintenant les éditions physiques régulières sur PS4 (79,99 $) et PS5 (89,99 $), dites de «lancement», de même que des éditions spéciales, toujours dans des versions distinctes pour PS4 (89,99 $) et PS5 (99,99 $), qui viennent un boîtier en métal et un livret d’art.

Vous êtes encore avec nous? On continue!

Deux autres ensembles physiques, beaucoup plus luxueux, sont donc également offerts en précommande. L’édition Collector (249,99 $) propose le même boîtier en métal et livret d’art, mais aussi deux figurines, dont l’une imposante d’un grand mammouth robotique, et davantage de contenu supplémentaire numérique.

Et finalement, il y a l’édition Regalla (299,99 $), qui offre des figurines différentes de la Collector et une carte en toile. Notons que dans les deux cas, le jeu numérique en versions PS4 et PS5 est inclus.

Là où il faut faire attention

Pour vous démêler un peu à travers ces neuf éditions, on vous offre un petit conseil: si vous jouez sur PS4, mais prévoyez acheter une PS5 prochainement, il vous faudra être vigilant et bien choisir votre version.

Contrairement à plusieurs autres jeux intergénérationnels sur PlayStation (et la plupart de ceux chez Xbox grâce à la Smart Delivery), la version PS5 de Horizon Forbidden West ne contient PAS la version PS4 et vice-versa.

De plus, et c’est là que c’est possiblement le plus problématique, c’est que PlayStation a confirmé sur son site Web qu’une mise à niveau payante de l’édition numérique standard à l’édition numérique de luxe ne serait pas offerte.

En d’autres mots, si vous achetez dès maintenant l’édition PS4, vous ne pourrez pas payer éventuellement, disons, 20$ ou 30$, pour passer à la version PS5. Donc, si vous achetez la nouvelle console de Sony l’année prochaine, par exemple, il faudra vous contenter de lancer la version PS4 sur votre PS5... ou carrément racheter le jeu à plein prix une deuxième fois.

On vous le dit donc en gras: si vous prévoyez jouer à Horizon Forbidden West à la fois sur PS4 et PS5, et que vous voulez profiter de tous les atouts de la version de nouvelle génération, vous devez acheter l’édition numérique de luxe, ou encore les éditions physiques Collector ou Regalla.

Sans grande surprise, plusieurs internautes ont fait part de leur frustration sur les réseaux sociaux à la suite de l’annonce de Sony, certains allant jusqu’à déterrer une entrevue du PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, avec le Washington Post en 2020. Ryan avait alors mentionné que PlayStation offrirait pour ses exclusivités «une voie de mise à jour pour les usagers PS4 pour qu’ils obtiennent les versions PS5 gratuitement».

Une promesse brisée ou des propos sortis de leur contexte? Ce sera fort probablement à Jim Ryan d’éclaircir la situation.

D’ici là, rappelons que Horizon Forbidden West doit paraître le 18 février 2022 sur PS4 et PS5.

