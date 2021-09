Il y a un autre tournoi esport Excel en septembre... et ça continue de nous méduser

On vous parlait en juin dernier d’un incroyable tournoi esport d’Excel, qui rassemblait huit des plus grands experts du logiciel tableur de Microsoft... et qui avait même été remporté par un Canadien.

Eh bien, ce n’était pas la fin pour les compétitions d’Excel en 2021, puisqu’un autre affrontement épique prendra place les 8 et 9 septembre prochains, opposant 16 maîtres des feuilles de calcul dans un tournoi éliminatoire. Le tout sera diffusé en direct, notamment sur YouTube.

Ces derniers devront «résoudre des tâches Excel dans une courte période de temps», alors qu’ils «auront le droit d’utiliser tout l’arsenal de fonctions d’Excel pour prendre rapidement le tour», peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé aux médias. De quoi séduire les fans d’Office de partout autour du monde.

Parmi les participants à la «Battle of 16», notons que l’on retrouvera une Canadienne, Alana Reid, qui y défendra l’honneur de l’unifolié.

Une fois de plus, la confrontation esport sera organisée par la Financial Modeling World Cup, qui, on le rappelle, offre une belle collection de produits promotionnels, si vous désirez porter littéralement Excel sur votre cœur.

En ce sens, on retrouve dans la boutique de l’événement des t-shirts avec des slogans accrocheurs tels que...

I Love Excel (J’aime Excel)

Do you work out? I do Excel (Est-ce que tu t’entraînes? Je fais du Excel)

E-sport as in Excel-sport? (Esport comme dans Excel-sport?)

On propose même même un chandail avec un amusant même financier et un autre recouvert de formules d’Excel.

C’est impressionnant. Le mot est faible.

Par ailleurs, soulignons que si jamais l’envie vous prenait de mettre vos connaissances et talents d’Excel à l’épreuve, la Financial Modeling World Cup organisera à la fin de l’année une grande compétition ouverte à tous, où une bourse de 10 000 $US sera distribuée entre les gagnants. Ce sera peut-être l’occasion, enfin, de prouver à vos proches que toutes ces années à apprendre le fonctionnement de la suite Office ne sont pas perdues.

En tout cas, on vous en reparle!

