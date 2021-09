Microsoft fait tirer une Xbox Series X complètement ridicule (dans le bon sens du terme) pour promouvoir Far Cry 6

Visiblement, ça démangeait Microsoft de dévoiler de nouvelles versions de sa Xbox Series X.

• À lire aussi: Xbox: la manette ultra colorée édition limitée de Forza Horizon 5 maintenant en précommande [PHOTOS]

• À lire aussi: Voici où commander la Xbox Elite Series 2 Halo Infinite Edition

Après des consoles aux couleurs de Halo Infinite et de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la firme de Redmond a présenté jeudi une Xbox assez spéciale merci pour souligner le lancement prochain de Far Cry 6. Et, bonne nouvelle, vous pourriez en devenir l’heureux propriétaire!

Microsoft fait ainsi tirer la Series X, qui, même si elle a des airs de bombe artisanale, cache sous sa spectaculaire apparence un exemple tout ce qu’il y a de plus normal de la plus récente console du fabricant. Certes, on s’entend que ça fera jaser la visite de passage dans votre salon.

Par ailleurs, à part la Xbox Series X et une manette assortie, les gagnants du concours se mériteront également une télé Samsung NEO QLED, une version numérique de Far Cry 6 ainsi que des produits dérivés du titre d’Ubisoft.

Pour participer au tirage, il faut être membre du programme Microsoft Rewards et habiter au Canada, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Le concours prend fin le 30 septembre.

Pour vous inscrire et consulter le règlement complet, c’est par ici!

À VOIR AUSSI

s

s