50$ de rabais sur les écouteurs sans fil Elite Active 75t de Jabra

À la recherche d’écouteurs sans fil pour l’entraînement? Les écouteurs Elite Active 75t de Jabra profitent d'un rabais intéressant aujourd'hui.

Selon Jabra, les écouteurs sans fil Elite Active 75t ont été conçus pour la course et l'entraînement avec leur revêtement spécial qui permet à ceux-ci de rester fermement en place. Étanches avec une certification IP57, ils sont couverts par une garantie prolongée de 2 ans contre la poussière et la sueur.

Ces écouteurs promettent jusqu’à 24 heures d’autonomie de batterie avec l’étui de chargement et sont munis de la technologie de suppression de bruit, permettant de faire des appels ou de profiter de sa musique sans être dérangé.

Les écouteurs sans fil Elite Active 75t de Jabra sont disponibles pour seulement 189,99$ en ce moment, bénéficiant d’un rabais de 50$. Il est possible de choisir entre plusieurs couleurs: cuivre/noir, menthe, bleu marine et terre de Sienne. Faites vite, puisque l'offre se termine le 9 septembre!

Pour commander les écouteurs sans fil Elite Active 75t de Jabra: Amazon Canada | Best Buy Canada | Amazon France

