Neflix: Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence doivent sauver la Terre dans Don’t Look Up [VIDÉO]

Netflix dévoilait aujourd'hui un nouveau film-catastrophe qui mettra en vedette une belle brochette de vedettes hollywoodiennes.

Don't Look Up raconte l'histoire de deux astronomes, incarnés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui doivent sauver l'humanité d'une comète qui se dirige vers la Terre. Le problème: personne ne les croit.

Les deux têtes d’affiche essaient tant bien que mal de convaincre les gens au pouvoir de faire quelque chose afin d'éviter la catastrophe.

Aux côtés des deux acteurs oscarisés se retrouveront plusieurs grosses pointures: Meryl Streep, Cate Blanchett, Tyler Perry, Rob Morgan, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley et Chris Evans.

NIKO TAVERNISE/NETFLIX

NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Le film a été réalisé et écrit par Adam McKay, qui a aussi travaillé sur Anchorman, Step Brothers et The Big Short (pour lequel il a remporté un Oscar). Don’t Look Up est donc un projet prometteur.

Sa sortie en salle est prévue pour le 10 décembre. Il sera offert sur Netflix le 24 décembre.

