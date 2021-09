24: un retour prochain de Jack Bauer au petit écran?

Le regard intense de Kiefer Sutherland vous manque autant que le son iconique du fameux décompte dans la défunte série 24? Réjouissez-vous, Jack Bauer pourrait bien être de retour éventuellement au petit écran, selon des informations de Deadline.

Le site web spécialisé souligne ainsi que des «discussions créatives actives» auraient lieu du côté du diffuseur Fox, qui penserait à ramener à la télévision la série d’action qui a marqué une génération de téléspectateurs dans les années 2000.

En entrevue avec Deadline, le président de Fox Entertainment, Michael Thorn, a mentionné qu’il y avait du «potentiel» pour que 24 revienne à l’écran. «Il y a encore une possibilité, il y a encore des discussions avec les producteurs à propos d’une version que nous n’avons pas encore entendue», a-t-il ajouté.

Notons que ce n’est pas la première fois que des échos du genre, au sujet d’un retour de 24, font surface. Toujours du côté de Deadline, le producteur exécutif Howard Gordon aurait pour sa part affirmé récemment qu’une nouvelle mouture de la série était «toujours en train de percoler», sans vouloir s’avancer et confirmer quoi que ce soit.

Certes, même si le retour de 24 à la télévision était éventuellement officialisé, cela ne voudrait pas non plus dire hors de tout doute que Kiefer Sutherland et son personnage de Jack Bauer reviendraient pour un autre tour de manège.

En ce sens, après huit saisons, un film et une minisérie mettant en vedette Sutherland, l’univers de 24 avait eu droit à un spin-off en 2017, 24: Legacy, sans Jack Bauer. Ce ne serait donc pas une surprise si Fox décidait d’aller de l’avant une fois de plus sans Sutherland.

Mais disons que le bon vieux Jack ne nuirait certainement pas aux cotes d’écoute...

