Amazon lance ses nouvelles gammes maison de téléviseurs intelligents

La nouvelle ne va pas ajouter davantage de contenus à regarder sur Prime Video, mais va assurément augmenter les façons de les regarder.

Fabriqués par Pioneer et Toshiba, Amazon annonce aujourd’hui deux gammes de téléviseurs intelligents: les Fire TV série Omni et série 4. Au lieu de relier un lecteur de diffusion à votre téléviseur, ces nouveaux appareils télé intégreront le même dispositif de diffusion en continu pour regarder les chaînes Internet: Netflix, Prime Video bien entendu et toutes les autres.

Amazon Le téléviseur Fire TV série Omni

À vérifier avant d’acheter: le grand écart des supports peut ne pas convenir à tous les meubles télé. D’autres fabricants ont abandonné cette disposition pour des supports réglables ou centraux.

Ce seront les tout premiers téléviseurs intelligents conçus par Amazon, ce qui implique qu’ils ont été construits spécialement pour Amazon, à partir de zéro, plutôt qu’à partir de sa technologie de diffusion qui aurait été intégrée dans un ensemble construit et marqué par une autre société. Cela dit, Amazon entre dans un marché passablement encombré où dominent les lecteurs et téléviseurs équipés du système Roku OS, les Apple TV 4K et les produits Google.

Comme les autres produits connectés et intelligents d’Amazon, les utilisateurs pourront faire appel à la technologie de reconnaissance vocale longue portée pour dicter leurs commandes à l’interface vocale Alexa pour accéder aux films et aux téléséries, aux réglages et à la commande de recherche.

Et pour rassurer ceux qui craignent une intrusion dans leur vie privée, les téléviseurs sont dotés d’un interrupteur qui déconnecte les microphones d’Alexa. Autre possibilité, comme sur mon lecteur Fire TV, le microphone est fermé, mais la télécommande dispose d’un bouton manuel pour dicter ses demandes. Les télécommandes des nouveaux appareils sont également dotées du même bouton microphone.

De cette façon, on peut utiliser Alexa tout en évitant les écoutes d’Alexa, constamment à l’affût de commandes vocales.

Amazon Les ports de connexion, incluant un port réseau Ethernet, du téléviseur Fire TV série 4

Les séries 4 et Omni

Les téléviseurs série Omni avec écran 4K ultra HD et audio Dolby Digital Plus seront offerts dans les tailles 43 (520$), 50 (650$), 55 (710$), 65 (1050$) et 75 po (1400$) et seront compatibles avec l’imagerie à grande gamme dynamique HDR10 et HLG. (Prix arrondis.)

L’autre gamme, la Fire TV série 4, sera disponible dans les tailles suivantes: 43 (470$), 50 (600$) et 55 po (660$).

Fire TV Stick 4K Max

Les téléviseurs ne sont pas seuls à apparaître sur le marché: Amazon annonce du même souffle son nouveau lecteur de diffusion Fire TV Stick 4K Max.

Équipé d’une puce sans fil Mediatek MT7921LS, le Fire TV Stick 4K Max est le premier lecteur multimédia de diffusion continue compatible avec Wi-Fi 6. Ce qui lui permet d’assurer une diffusion continue en 4K plus fluide même dans un réseau sans fil encombré de téléphones intelligents et de tablettes.