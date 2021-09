Dexter: New Blood: c’est l’heure des retrouvailles dans cette nouvelle bande-annonce

Est-ce que Dexter Morgan est vraiment capable d’arrêter de tuer des gens? On en doute, surtout après avoir vu cette nouvelle (et première vraie) bande-annonce de la neuvième saison de la série iconique, baptisée pour l’occasion Dexter: New Blood.

• À lire aussi: Dexter: enfin une date de sortie et nouvelle bande-annonce [VIDÉO]

• À lire aussi: Dexter: John Lithgow, alias Trinity Killer, de retour dans la nouvelle saison

Relogé dans la petite ville fictive d’Iron Lake, le «sympathique» meurtrier semble y vivre une vie tout ce qu’il y a de plus conventionnel, du moins jusqu’à ce qu’une certaine matière organique frappe métaphoriquement les lattes d’un objet qui sert à faire du vent.

Ainsi, dans ce nouvel aperçu bourré d’action, on voit Dexter avoir visiblement très, très envie de repasser à l’acte, notamment pendant qu’il aiguise un très menaçant couperet ou qu’il visite, probablement en souvenir du bon vieux temps, des scènes de crime encore fraîches.

C’est aussi l’occasion de renouer avec Deb, la sœur de Dexter, qui n’hésite pas à l'affronter sur son illégale passion. «Tu as vraiment hâte de recommencer à tuer. Tu n’as vraiment rien appris», lui demande-t-elle. Ce ne sont d’ailleurs pas les seules retrouvailles de la bande-annonce: nul autre qu’Harrison, le fils de l’antihéros, semble faire une apparition à la fin de la séquence.

En d’autres mots, on a bon espoir que ce retour à l’écran de Dexter ne décevra pas.

Le premier épisode de Dexter: New Blood, qui met encore une fois Michael C. Hall en tête d’affiche, sera diffusé à l'antenne de Showtime le 7 novembre prochain.

À VOIR AUSSI

s

s