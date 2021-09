Metroid Dread: la nouvelle bande-annonce révèle les habiletés de Samus [VIDÉO]

À quelques semaines de la sortie du jeu, Nintendo présente une nouvelle bande-annonce de Metroid Dread, montrant un aperçu complet des habiletés de Samus Aran et donnant un avant-goût de l’exploration et des menaces à venir.

• À lire aussi: Voici où précommander Metroid Dread

La vidéo permet ainsi de voir une nouvelle tranche de gameplay, de même que les nouvelles habiletés et armes que Samus trouvera en explorant la planète ZDR.

On a aussi droit à un aperçu plus complet des ennemis, notamment des E.M.M.I. et des nombreuses entités qui seront aux trousses de Samus. Cette faune hostile amènera certainement une touche de suspense à l’aventure.

Nintendo a aussi présenté les avantages que les joueurs pourront tirer des amiibo de Metroid Dread dans le jeu.

Metroid Dread sera offert en exclusivité sur Switch dès le 8 octobre prochain. ll sera d’ailleurs possible de choisir entre deux versions: une édition standard et une édition limitée.

Courtoisie Nintendo

En plus d’un boîtier métallique, l’édition spéciale inclut cinq cartes d’arts avec les pochettes de chaque jeu 2D de Metroid et un livre d’art de 190 pages couvrant les cinq jeux 2D de la saga.

À VOIR AUSSI

s

s