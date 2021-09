Lancement des nouveaux iPhone 13, mini, Pro et Pro Max

Présentation aujourd'hui des iPhone 13 et iPhone 13 mini, la nouvelle génération déclinée en cinq couleurs présente un système à double appareil photo plus avancé, dont un capteur grand-angle doté d'un système de stabilisation optique de l'image pour des photos et les vidéos en basse lumière.

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini bénéficient également de performances plus rapides et d'une efficacité énergétique améliorée grâce à la puce A15 Bionic, d'une autonomie plus longue, d'un écran Super Retina XDR® plus lumineux, d'un stockage d'entrée de gamme doublé à 128 Go et d'un indice d’étanchéité IP68.

iPhone 13 Pro et Pro Max

Du côté des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, ceux-ci sont dotés du tout nouvel écran Super Retina XDR® avec ProMotion®, qui offre une fréquence de rafraîchissement adaptative variant de 10 à 120 Hz, rendant l'expérience tactile plus rapide et plus réactive et moins énergivore. Les jeux profiteront grandement en fluidité que les joueurs apprécieront.

Le système triple capteur photo utilise les mêmes ultra grand-angle, grand-angle et téléphoto censés produire des images en faible luminosité jusqu’à 2,2 fois supérieures grâce au traitement de la puce A15 Bionic.

Apple Le système à triple capteur photo du iPhone 13 Pro

Mode cinématique

Autrefois difficile à produire sur un téléphone, le mode Cinématique en vidéo est capable de varier les profondeurs de champ entre plusieurs sujets. C’est sans doute la fonction vidéo la plus intéressante dévoilée aujourd’hui.

Apple Capture d'écran du mode Cinématic où l'on peut faire varier la profondeur de champ entre plusieurs sujets

Les deux modèles offrent également des flux de travail professionnels de bout en bout en Dolby Vision et, pour la première fois, en ProRes, disponibles uniquement sur l'iPhone.

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max comprennent également la 5G avec davantage de bandes pour une meilleure couverture réseau, ainsi que de grandes améliorations de l'autonomie côté pile.

Pour les plus gourmands, l’iPhone 13 Pro sera offert avec une nouvelle capacité de stockage de 1 To, en plus des 128, 256 et 512 Go.

Apple

Prix

Il sera possible de précommander les quatre modèles iPhone à partir du vendredi 17 septembre, lesquels seront disponibles à partir du vendredi 24 septembre.

iPhone 13 : 1099 $CA

iPhone 13 mini : 949 $CA

iPhone 13 Pro : 1399 $CA

iPhone 13 Pro Max 1549 $CA

Le nouveay système iOS 15 sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite le lundi 20 septembre.

Apple La gamme et les couleurs du iPhone 13

