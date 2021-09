Le casque sans fil Beats Studio 3 à 130 $ de rabais

S’isoler des bruits extérieurs facilite énormément la concentration et un casque bien isolé comme le Beats Studio 3 peut vous aider à cet égard. Encore mieux si on se le procure en rabais!

• À lire aussi: Économisez 20 $ sur la Nintendo Switch originale

Le casque Beats Studio 3 offre la technologie d’annulation adaptative naturelle du bruit Pure ANC, bloquant activement les sons environnants. La batterie donne jusqu’à 22 heures d’autonomie et est munie de la fonction Fast Fuel, qui permet une recharge de dix minutes, procurant près de trois heures de lecture.

Le casque est muni des fonctions de prise d’appels, du contrôle de la musique et de l'activation de Siri à l’aide des commandes intégrées aux oreillettes. Ce modèle est offert en six couleurs: bleu, blanc, noir mat, noir/rouge, noir minuit et rouge.

Jusqu’au 16 septembre, un rabais de 130 $ est offert sur le casque d'écoute Beats Studio 3 sans fil avec annulation du bruit chez la plupart des détaillants.

Voici d’autres écouteurs Beats by Dr. Dre qui sont en solde actuellement:

