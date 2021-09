Écran plus large et plus résistant pour la nouvelle montre Apple Watch série 7

Si les marchés financiers n’ont pas été emballés par la sortie des nouveaux iPhone (baisse du titre AAPL de 1 % hier) – la vache à lait du géant Apple –, les nouvelles montres série 7 du groupe ont de quoi séduire.

Cette dernière se voit dotée d’un écran repensé 20 % plus grand que celui de la série 6, et ce sans pratiquement toucher au gabarit du boîtier grâce à des bordures plus fines autour de celui-ci.

Apple La montre Apple Watch série 7 à droite comparée à la série 6, au centre, et à la série 3, à gauche

L’écran est nettement plus lumineux aussi et peut contenir 50 % plus de texte selon Apple, avec lequel on peut utiliser un clavier virtuel complet pour la saisie de texte assistée, comme sur les iPhone et iPad, d’une prédiction des mots par intelligence artificielle.

Apple Clavier complet à l'écran

Le verre de l’écran est aussi plus résistant aux fissures, aux poussières et à l’eau ; obtenant ainsi une certification IP6X. Pour l’étanchéité, la montre peut descendre jusqu’à 50 m pour la nage, piscine ou mer, mais pas pour la plongée ou le ski nautique, peut-on lire dans les notes de bas de page du produit.

La performance de la pile voit sa capacité de recharge accélérée d’environ 33 % par rapport à la série 6. Si la pile est trop faible avant d’aller au lit, huit minutes de recharge suffisent à donner huit heures de suivi du sommeil.

watchOS 8

La sortie des Apple Watch coïncide également avec celle du nouveau système d’exploitation de la montre, watchOS 8, qui sera disponible le 20 septembre.

Parmi les fonctions qui ont été présentées, mentionnons la capacité de détecter si vous faites du vélo. Le cas échéant, la montre vous invite à commencer un entraînement et va jusqu’à s’arrêter automatiquement pendant les pauses. Si vous roulez avec un vélo électrique, elle vous donne désormais un total plus précis des calories brûlées.

Apple Détection d'un entraînement à vélo

Vous chutez pendant un entraînement ! La montre pourra appeler les secours.

La nuit, si vous faites un suivi de votre sommeil, la montre pourra mesurer votre fréquence respiratoire chaque minute; des données qui sont ajoutées à l’appli Santé sous iOS.

Le logiciel intègre les exercices de taï-chi, une forme de méditation traditionnelle, ainsi que de nouvelles séances de Pilates.

À noter également, l’écran qui demeure toujours allumé, donc nul besoin de lever le poignet ni de sortir la montre du mode veille.

Du côté domotique, vos caméras de sécurité compatibles peuvent communiquer avec la montre en audiovidéo bidirectionnel. La montre sert également de clé numérique pour les serrures compatibles et de déverrouillage des portières de votre voiture.

Apple

Montre Apple Watch série 7

Compatibilité de watchOS 8

watchOS 8 nécessite un iPhone 6s ou un modèle plus récent doté d’iOS 15 ou d’une version ultérieure, et un des modèles d’Apple Watch suivants :

Apple Watch série 3

Apple Watch série 4

Apple Watch série 5

Apple Watch SE

Apple Watch série 6

Apple Watch série 7

Résumé en un tableau