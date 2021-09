PS5: jusqu’à 97 $ de rabais sur des disques SSD NVME compatibles avec la console

La mise à jour permettant l’installation d’un disque SSD M.2 est maintenant disponible à tout le monde depuis ce matin. Pour l’occasion, Pèse sur Start a déniché quelques disques SSD M.2 compatibles avec la console qui sont actuellement en rabais.

La mise à niveau des 825 Go de stockage interne est le problème le plus urgent pour plusieurs joueurs. Avec des jeux de plus en plus gros, l’espace disque est souvent le mur auquel les utilisateurs se cognent.

Cette mise à jour sera donc bien accueillie par la communauté. Il faut toutefois être prudent lorsqu’on fait son choix. Comme mentionné par le passé, il faudra se munir d’un modèle qui répond aux exigences de Sony, soit un disque PCIe Gen4 avec une vitesse de lecture minimale de 5500 Mo/s.

En parallèle, quelques disques SSD compatibles avec la console sont actuellement en rabais, alors aussi bien en profiter pour agrandir son espace disque tout en économisant quelques dollars.

Voici quelques offres intéressantes:

Sony recommande fortement l’acquisition d’un dissipateur de chaleur pour maximiser la performance et éviter que le disque et les données soient endommagés. Voici donc quelques suggestions:

Pour faciliter l’installation du disque SSD, Sony a par ailleurs partagé une vidéo démonstrative pour les bricoleurs en herbe.

