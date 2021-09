James Bond: des adieux crève-cœur de Daniel Craig à 007 [VIDÉO]

Dans un extrait du documentaire d’Apple TV+ Being James Bond, Daniel Craig dit au revoir à tous les artisans du plateau de No Time to Die, le dernier film de la franchise auquel l’acteur a participé.

• À lire aussi: No Time to Die: la dernière bande-annonce du prochain James Bond dévoilée [VIDÉO]

Avec beaucoup d’émotions dans la voix, l’acteur Daniel Craig a remercié les gens qu'il a côtoyés sur les plateaux de tournage durant ses 15 années dans la peau du célèbre espion britannique.

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last 𝒆𝒗𝒆𝒓 James Bond film. 🍸 @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z — Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021

«[...] J'ai adoré chaque seconde de ces films, et surtout celui-ci, parce que je me suis levé tous les matins et j'ai eu la chance de travailler avec vous. Cela a été l'un des plus grands honneurs de ma vie», a déclaré Craig dans l’extrait partagé par Filmthusiast.

La dernière sortie au cinéma de Daniel Craig dans la peau de James Bond aura finalement lieu le 8 octobre. Il partagera l’écran avec Rami Malek, qui joue le rôle de l’antagoniste dans ce chapitre, mais aussi avec Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ana de Armas, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

À VOIR AUSSI

s

s