MEGAMIGS: 5 jours de célébration de l’industrie du jeu vidéo au Québec

Le grand événement du jeu vidéo MEGAMIGS, organisé par La Guilde du jeu vidéo du Québec, sera de retour du 9 au 14 novembre 2021 en version hybride. Pour l’occasion, les joueurs et les artisans du jeu se retrouveront pour célébrer cette industrie florissante québécoise.

Le festival est divisé en deux parties. D’abord, le volet grand public se concentre sur la jouabilité et la découverte dans une exposition virtuelle 100% gratuite. Les exposants proposeront une vitrine sur leurs projets avec des bandes-annonces, des démos de jeux et des animations. Il sera même possible de tester des jeux dans le confort de chez soi et de réserver des plages horaires afin de jouer entre amis.

Pour son volet industrie, le MEGAMIGS présentera des conférences virtuelles ainsi que des activités de développement des affaires, qui auront lieu du mardi 9 au vendredi 12 novembre. Différents thèmes tels que la culture d’entreprise et le leadership, l’inclusivité, le recrutement et les plateformes de jeux en ligne seront abordés. Des activités de réseautage auront lieu 24 heures sur 24 afin de rejoindre le plus de participants de partout dans le monde!

De plus, des maisons d'enseignement et directeurs de programmes seront présents afin de faire découvrir les dizaines de programmes spécifiques au jeu vidéo qui sont offerts dans les cégeps, universités et établissements privés du Québec.

«Jouez au suivant» par Square Enix Montréal

En parallèle, l’un des partenaires majeurs de MEGAMIGS Square Enix Montréal a mis en place une initiative visant à faire briller des développeurs québécois de jeux avec une portée sociale.

Courtoisie MEGAMIGS

L'initiative Jouez au suivant permet à des développeurs québécois de jeux à mission sociale, communautaire, éducative ou environnementale de prendre gratuitement la parole sur la scène principale de l'événement. Deux studios auront la chance de présenter au grand public et aux professionnels de l’industrie leurs projets et les causes qui leur tiennent à cœur. Les studios intéressés sont invités à soumettre leur candidature via le site web de Square Enix Montréal.

MEGAMIGS se déroulera du 9 au 14 novembre. Pour connaître la liste des exposants, pour la billeterie ou pour plus de détails sur l’événement, rendez-vous sur le site officiel.

