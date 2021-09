Pokémon Trading Card Game Live: le jeu de cartes arrive bientôt sur iOS et Android

The Pokémon Company a annoncé The Pokémon Trading Card Game, un nouveau jeu gratuit sur iOS et Android, et les joueurs canadiens seront les premiers à l’essayer.

Le géant japonais a promis aux vétérans et aux nouveaux joueurs qu’ils pourront jouer aux cartes Pokémon comme s’ils s’affrontaient face à face. Tout comme Magic The Gathering: Arena, Pokémon TCG Live offrira des quêtes quotidiennes, des avatars personnalisables, des accessoires et plus encore. Un calendrier de contenu post-lancement beaucoup plus fourni sera bientôt dévoilé.

Pokémon TCG Live sera d’abord lancé gratuitement sur iOS et Android au Canada d’ici la fin de l’année. En parallèle, une version bêta du jeu sur Mac et PC Windows sera également disponible plus tard cette année, via le site officiel de Pokémon.

De ce fait, Pokémon TCG Live remplacera l’application existante Pokémon Trading Card Game Online et les serveurs fermeront un peu avant le lancement du nouveau jeu gratuit.

Cette initiative fait partie des célébrations entourant le 25e anniversaire de la franchise. Pokémon a su profiter de la crise sanitaire en quelque sorte, puisqu’il y eut un regain de popularité des jeux de table ou de cartes, notamment grâce à plusieurs Youtubeurs populaires.

Une date de lancement n'a pas encore été confirmée pour le moment.

