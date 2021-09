Tué pour une console PlayStation 4

Une mince quantité de cannabis et une console de jeux vidéo: voilà le maigre butin qui a motivé les meurtriers d’un jeune homme de 20 ans assassiné en pleine nuit à Lachute.

«Trente grammes de pot et une console de PlayStation. C’est pour ça qu’on a tué [Tristan Boudreau-Boyer]», a laissé tomber mardi Me Steve Baribeau, procureur de la Couronne, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Bryan Steven Canas Escobar, Alexandre Roy-Larose et Guerby Osmang Jr Jean, tous âgés de 20 ans, ont plaidé coupable d’homicide involontaire, de voies de fait, de vol qualifié et d'introduction par effraction, crimes commis le 20 janvier 2020.

Cette nuit-là, quatre Montréalais avaient décidé de commettre un vol à main armée, peut-on lire dans le résumé des faits. Canas Escobar a appelé Roy-Larose, qui demeurait dans les Laurentides. Le groupe l'a rejoint à Lachute, puis Roy-Larose a dirigé le conducteur vers la rue Paul-Émile-Barbeau.

PHOTO D'ARCHIVES, MAXIME DELAND

Premier coup raté

Ils sont d'abord entrés dans un logis qu’ils espéraient rempli de drogue et d’argent. Ils ont commis des voies de fait armées contre l'occupant, connu pour être un vendeur de stupéfiants à petite échelle.

Ils sont toutefois repartis bredouilles.

Déçus et les mains vides, les cinq individus ont décidé de tenter leur chance à l’appartement où Tristan Boudreau-Boyer et son père habitaient, 3 km plus loin.

Les individus ont d’abord aspergé poivre de Cayenne le père de Tristan Boudreau-Boyer, avant qu’il ne sorte de sa chambre.

Il a sitôt été assommé à l’aide d’un bong en verre. Canas Escobar l’a ensuite poignardé à deux reprises, lui portant un coup directement au cœur.

«M. Escobar a agi lâchement devant une personne sans défense qu’il ne connaissait pas», a affirmé Me Baribeau.

Roy-Larose croyait apparemment que Boudreau-Boyer pouvait avoir chez lui une grande quantité de drogue. Or il n'en était rien, le jeune homme amateur de jeux vidéo ne consommant que de façon récréative.

PHOTO D'ARCHIVES, MAXIME DELAND

Trahis par la console

Après le meurtre, les complices ont quitté les lieux avec pour seul butin une console de jeux vidéo PlayStation 4.

La console, une fois branchée, aurait d’ailleurs aidé les autorités à coincer l'un des suspects qui, selon nos sources, y a entré les numéros de carte de crédit de sa mère pour effectuer des achats.

Mardi, Canas Escobar a écopé d’une peine de 18 ans de prison, tandis que Jean Guerby a été condamné à cinq ans d’emprisonnement. Il s’agissait de suggestions communes qui ont été entérinées par la juge France Charbonneau.

En juillet 2020, un autre complice, Ehrlich R. Edmond, 19 ans, a lui aussi été envoyé derrière les barreaux pour cinq ans. Le conducteur du véhicule, qui a collaboré avec les autorités, a plaidé coupable à des chefs réduits et a reçu une peine clémente de 50 jours discontinus en prison.

Par ailleurs, des proches du défunt ont tenu à s’adresser aux accusés, mardi.

«Chaque fois que je repasse devant le poste de police, je vois ma fille qui s’écroule en apprenant que son chum est mort. Comme c’est moi qui ai nettoyé [la flaque de sang], j’ai tout le temps ce film dans ma tête», a lancé aux meurtriers Isabelle St-Georges, belle-mère de Tristan.

«Il n’a pas eu un parcours facile, mais il était toujours souriant», a-t-elle poursuivi.

«Depuis, il n’y a pas un jour que je ne regrette pas de ne pas lui avoir dit que je l’aimais plus souvent», a ajouté Lisa Boudreau-Boyer, 30 ans, la sœur aînée de la victime.

«J’ai mal. Ma fête ne sera plus jamais un événement heureux. On m’a enlevé l’amour de ma vie cruellement un jour avant», a dit Jennyfer Bérubé St-Georges, 17 ans, qui était à l'époque la copine de Tristan Boudreau-Boyer.

Alexandre Roy-Larose doit pour sa part revenir devant le tribunal en décembre prochain pour recevoir sa peine.