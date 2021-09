Gamme iPhone 13: meilleurs écrans et caméras et une autonomie augmentée

Par rapport aux modèles de l’an dernier, les améliorations apportées aux iPhone 13 lancés la semaine passée sont importantes, même si elles ne sont pas évidentes au premier coup d’œil.

Concrètement, les progrès sont surtout visibles dans le système des caméras, le taux de rafraîchissement variable de l’écran et l’autonomie de la pile.

Première constatation, le design de l’iPhone 13 Pro est pratiquement identique à celui du iPhone 12 Pro. Difficile pour un non-initié de les distinguer à moins de les examiner de près, comme le format légèrement plus épais de la version 13 Pro à cause de la pile. Petit revers à cet embonpoint, l’étui de votre 12 Pro ne pourra pas servir au 13 Pro.

Avec cet embonpoint vient un léger gain de poids, l’iPhone 13 Pro affiche 203 g sur la balance, contre 187 g pour le 12 Pro.

Avec les appareils fraîchement déballés ce matin, difficile d’en tester l’autonomie, mais les données d’Apple sont assez fiables en la matière, bien que celle-ci varie d’un utilisateur à l’autre. Apple avance des gains d’utilisation d’une heure et demie avec l’iPhone 13 Pro et de deux heures et demie avec la version Max. Et avec ma longue expérience du iPhone 12 Pro, rares sont les fois où j’ai été pris de court avec une pile proche de zéro.

Caméras

Le système de caméras est complètement revampé par rapport à celui du iPhone 12, et ce même sur les versions 13 et 13 mini. Il est aussi identique entre les 13 Pro et 13 Pro Max, vous n’aurez aucun gain en imagerie avec ce dernier.

Première constatation, le système de caméras est plus proéminent que sur le modèle identique précédent. Si vous trouvez un étui assez épais, la protubérance des objectifs devrait s’effacer.

La différence de taille des objectifs entre l'iPhone 13 Pro à gauche et l'iPhone 12 Pro à droite

Cela dit, la rapidité et la précision des capteurs photo ont de quoi combler les plus exigeants. Elles étaient très bonnes avec le 12 Pro, elles le seront encore plus sur toute la gamme iPhone 13. (Des photos seront ajoutées ultérieurement)

C’est l’ajout de capteurs et de pixels plus larges 1,9 um qui feront surtout la différence dans les situations de faible luminosité. Ajoutons qu’Apple ne voit pas l’intérêt d’augmenter à tout prix les millions de pixels, les 12 Mpx lui suffisent, une résolution qui a été maintenue depuis les iPhone 6S de 2015.

Le but est d’apporter un maximum de lumière jusqu’aux pixels, c’est pourquoi les objectifs disposent d’une grande ouverture f1.5. Ajoutez à cela la puissance de traitement d’image, les images promises par Apple en situation de faible lumière étaient très bonnes avec le 12 Pro, elles seront inégalables avec les nouveaux appareils. (Des photos seront ajoutées ultérieurement)

Écrans

Côté écran, l’encoche caractéristique des iPhone est moins large, comme on peut le voir sur ma photo entre les 13 Pro et 12 Pro. Ce qui un peu plus d’espace de chaque côté pour afficher les informations de base ; l’heure, localisation, mode avion, 5G ou LTE et l’icône pile.

Comparaison des encoches entre le nouveau iPhone 13 Pro en bas et l'iPhone 12 Pro en haut de la photo

Sur le plan du taux de rafraîchissement, les iPhone progressent enfin et rattrapent les modèles haut de gamme Android. L’affichage Super Retina XDR avec ProMotion peut faire varier le taux de 10 à 120 Hz, alors qu’il a été longtemps fixe à 60 Hz.

Ce rafraîchissement varie selon la demande du client, lentement autour des 10 Hz et plus pour économiser la pile ou très rapidement quand on balaie des pages et des pages de texte ou en jouant à des jeux. Les défilements sont fluides, même le texte reste lisible.

Si j’avais à dédier une clientèle pour ces nouveaux iPhone, je dirais qu’ils le sont pour les perfectionnistes ou encore ceux qui désirent les meilleurs appareils disponibles. Si les prix de la gamme 13 vous font décrocher la mâchoire, alors vous serez comblés par les iPhone 12.

