Nintendo 64 et SEGA Genesis arrivent sur le service Nintendo Switch Online

C’est officiel! Il sera possible de jouer à des jeux Nintendo 64 et SEGA Genesis grâce à une un pack additionnel à l’abonnement au service Nintendo Switch Online.

Le nouveau plan d’abonnement donnera accès à une collection de jeux Nintendo 64, comme Starfox 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time et d’autres titres populaires. Lors du lancement, neuf titres Nintendo 64 seront disponibles. Nintendo a également annoncé qu'il sera possible de jouer en mode local ou en ligne; jusqu'à quatre joueurs pour certains jeux.

Capture d'écran Nintendo

En plus de la Nintendo 64, Nintendo ajoutera aussi une librairie de 14 jeux de la SEGA Genesis lors du lancement, incluant Ecco the Dolphin, Sonic 2, Streets of Rage 2 et plus encore.

Capture d'écran Nintendo

En parallèle, des manettes Nintendo 64 et SEGA Genesis sans fil seront disponibles à l’achat pour 49,99$US.

Capture d'écran Nintendo

Nintendo n’a pas révélé le prix ou la date de sortie de ce pack additionnel de Nintendo Switch Online, mais promet plus de détails dans un avenir proche.

Profitez de catalogues grandissants de jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive où et quand vous voulez avec le nouvel abonnement #NintendoSwitchOnline + Pack additionnel qui sera disponible fin octobre. pic.twitter.com/JdpLkXGGEo — Nintendo France (@NintendoFrance) September 23, 2021

