Nintendo Direct: qu'est-ce qu'on veut voir? [SONDAGE]

Comme une bonne partie de nos lecteurs, on a hâte de voir ce que Nintendo va annoncer plus tard aujourd'hui lors de sa diffusion Nintendo Direct.

Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Breath of the Wild 2? Un nouveau Super Mario Odyssey?

L'annonce du Nintendo Direct publiée en ligne comprend une information importante, toutefois: la diffusion va durer environ 40 minutes et sera « axée principalement sur les jeux Nintendo Switch lancés cet hiver ». Cet hiver. Principalement.

Donc, on risque d'avoir surtout des nouvelles de jeux qui vont sortir bientôt. Il y aura peut-être quelques aperçus de jeux prévus plus tard, mais il faudrait peut-être gérer nos attentes, parce qu'on risque d'être déçus.

Pèse sur Start voulait quand même savoir ce que les joueurs ont le plus hâte de voir. Dans le sondage suivant, on ne vous demande pas ce à quoi vous vous attendez lors de la diffusion de tantôt, mais plutôt, votre rêve le plus fou.