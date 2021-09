G.I. Joe: Wizards of the Coast travaillerait sur un jeu

Wizards of the Coast et Hasbro ont ouvert un nouveau studio de jeu et seraient à la recherche de plusieurs candidats pour travailler sur un projet d’envergure en lien avec la franchise G.I. Joe.

Dénichée par PC Gamer, l’information mentionne que le studio basé à Raleigh-Durham en Caroline du Nord serait en train de bâtir une nouvelle équipe de développement afin de créer un premier jeu vidéo multiplateforme d'action-aventure, se déroulant dans l'univers G.I. Joe.

Selon ce qu'on peut lire dans les offres d’emploi, le jeu en question serait un titre d’action-aventure AAA à la troisième personne. Les qualifications mentionnées pour quatre postes basés dans le studio en Caroline du Nord demandent une expérience avec Unreal, ainsi qu'une connaissance des éléments généraux du jeu vidéo comme la progression et les mécaniques d'exploration.

Aucune confirmation sur l’existence du projet n’a été communiquée par Wizards of the Coast ou Hasbro.

