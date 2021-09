Le casque de jeu EPOS H3 accorde un rabais de 30$

S’offrir une bonne immersion sonore sans vider son compte en banque, c’est possible grâce à des casques de jeu comme le EPOS H3. Bonne nouvelle, puisqu’il bénéficie actuellement d’un rabais de 30$.

L’EPOS H3 est l’un des premiers de la nouvelle gamme de casques lancés depuis que la compagnie danoise s’est séparée de Sennheiser l’année dernière. Ce casque filaire pourrait se comparer à l’ancienne série GSP 300 de Sennheiser, tout en offrant un look plus léger et moins imposant.

L’audio, conçu par EPOS, présente un son sans délai pour des réactions rapides dans le jeu, des basses profondes pour une sensation immédiate et une clarté acoustique pour une discussion sans interruption. Le casque EPOS est plug & play et facile à utiliser: il suffit de le brancher avec les câbles interchangeables fournis pour l’ordinateur ou les consoles. De plus, il est compatible avec PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series.

Courtoisie Amazon

Casque de jeu acoustique fermé avec microphone antibruit EPOS H3 – 129,99$ (rabais de 30$): Amazon Canada | Best Buy Canada | Amazon France

