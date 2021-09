The Last of Us: des nouvelles du multijoueur... en quelque sorte

À l’occasion de The Last of Us Day, qui a eu lieu dimanche, Naughty Dog a donné des nouvelles à propos du multijoueur du jeu.

• À lire aussi: The Last of Us: une première photo de la série HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey

«En bref, nous y travaillons» a écrit hier Rochelle Snyder, responsable principale des communications du studio, dans un article de blogue. «Nous voyons les commentaires de la communauté et beaucoup d'entre vous réclament le multijoueur et veulent des mises à jour.»

Snyder ajoute que le studio désire donner le temps à l’équipe de développement pour bâtir ce projet ambitieux, et aime ce qu’elle a développé jusqu’à présent. Plus d’informations seront dévoilées plus tard, lorsque ce sera prêt.

En toute transparence, ce n’est pas tout à fait les nouvelles qu'on espérait lire. La publication de blogue de dimanche n'offre rien de concret à se mettre sous la dent, mais on peut au moins se consoler en sachant que le projet existe toujours.

On se rappelle qu’en 2019, Naughty Dog avait annulé le mode multijoueur de The Last of Us Part II pour se concentrer pleinement sur la campagne du jeu. Compte tenu de l'intérêt que Factions de The Last of Us ait reçu à l'époque, le studio avait rassuré les joueurs du retour du mode sous une forme ou une autre à l'avenir.

An update regarding multiplayer: pic.twitter.com/CUd98LgJGC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 27, 2019

Des bribes du projet auraient refait à nouveau surface en 2020, lorsque Neil Druckmann, coprésident du studio américain, a demandé aux fans d’être patients à propos d’un « certain projet ».

Thank you to all the wonderful fans for an incredible #TheLastofUsDay ! Your positivity and love is incredibly inspiring. Oh... and about that other thing... be patient. It’ll be worth it. ❤️ — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2020

Puis en juin dernier, Naughty Dog a affiché quelques offres d’emploi pour un nouveau jeu d’action multijoueur. Cela a redonné espoir à la communauté, qui ne demande que ça.

En attendant plus d'informations concrètes sur le multijoueur, Naughty Dog a partagé une photo prise sur le plateau de tournage de la série HBO The Last of Us, avec Pedro Pascal et Bella Ramsey.

À VOIR AUSSI

s