Pokémon Legends: une nouvelle bande-annonce d'Arceus dévoile un Pokémon «Noble» [VIDÉO]

Une nouvelle bande-annonce de Pokémon Legends: Arceus dévoilait ce matin une toute nouvelle classe de créatures, «Noble», et le premier Pokémon dans celle-ci.

La vidéo révèle également quelques informations sur les menus, la personnalisation, ainsi que de nouvelles façons de lancer les Pokéballs. En effet, notre dresseur pourra envoyer des balles en étant en plein vol ou sur l’eau à dos de Pokémon.

Le premier Pokémon de la classe «Noble»

Vers la fin de la vidéo, un Pokémon fait son apparition. Son nom? Kleavor, type Insecte et Roche, qui est une évolution de Scyther, issu de la première génération. Il est le premier membre dévoilé de la classe «Noble».

Les minéraux qui se trouveraient dans la région d’Hisui auraient fait évoluer Scyther. Certaines parties de son corps se sont durcies en pierre et celles-ci sont égratignées à cause des nombreuses batailles dans lesquelles il a été. Les habitants de la région utilisaient autrefois des morceaux de pierres tombés de ce Pokémon pour fabriquer des outils.

Ses bras en forme de hache peuvent infliger des dégâts importants, même aux créatures les plus robustes. Il utilise d’ailleurs ses armes pour abattre des arbres et ainsi marquer son territoire.

Kleavor est présenté comme un Pokémon noble, une nouvelle classe de créatures qui semblent détenir des pouvoirs uniques. Ils seront toutefois accablés par une sorte de frénésie, les rendant incroyablement difficiles à maîtriser.

D’autres nouveautés

Les dresseurs pourront acquérir la flûte Celestica au cours de l’aventure. Cet instrument permettra au joueur d’appeler et monter Wyrdeer, Basculegion et Hisuian, et ainsi parcourir la région à travers la terre, l’eau et les airs.

La ville centrale, Jubilife Village, proposera une panoplie de nouveaux services. D’abord, elle disposera d’un pâturage où il sera possible de laisser ses Pokémon attrapés au cours de l’aventure. Cette installation permettra au joueur d’optimiser son équipe pour les nombreux voyages d’exploration de la région d’Hisui.

La ville comportera aussi un coiffeur, un couturier pour améliorer son look, ainsi qu’un studio de photographie dans lequel il sera possible d’immortaliser son portrait aux côtés de ses Pokémon. De plus, un magasin général et un atelier permettront aux joueurs de faire le plein d’équipements ou d’en créer à partir de recettes et de matériaux.

Pokémon Legends: Arceus sortira exclusivement sur Nintendo Switch, le 28 janvier 2022.

