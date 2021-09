Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [OCTOBRE 2021]

Microsoft a annoncé les titres que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S au cours du mois d'octobre.

Parmi la sélection, on retrouve Resident Evil Code: Veronica X et Castlevania: Harmony of Despair, deux titres parfaits pour célébrer l'Halloween.

Courtoisie Microsoft Xbox

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement en septembre:

Aaero : Disponible du 1 er au 31 octobre.

Disponible du 1 au 31 octobre. Hover : Disponible du 16 octobre au 15 novembre.

Disponible du 16 octobre au 15 novembre. Castlevania: Harmony of Despair : Disponible du 1er au 15 octobre.

Disponible du 1er au 15 octobre. Resident Evil Code: Veronica X: Disponible du 16 au 31 octobre.

Sans oublier tous les autres jeux qui sont déjà accessibles aux membres Game Pass Ultimate!

