Back 4 Blood: une dernière bande-annonce terrifiante avant la sortie du jeu [VIDÉO]

La sortie de Back 4 Blood est prévue dans moins de deux semaines et pour mettre l’eau à la bouche, Turtle Rock Studios présente une dernière bande-annonce.

La suite spirituelle de Left 4 Dead se dévoile une dernière fois dans une vidéo sanglante pour préparer mentalement les joueurs à une aventure explosive et terrifiante.

Il faudra prendre son courage à deux mains, s’allier de coéquipiers qui n’ont pas froid aux yeux et combattre des ennemis ignobles qui ont faim de chaos et de chair humaine. Des modes campagne et PvP seront inclus, le dernier permettant à un joueur d’incarner un zombie sanguinaire et combattre ses adversaires humains.

La sortie de Back 4 Blood est prévue pour le 12 octobre sur Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.

Pour précommander Back 4 Blood:

Windows PC | PS5, PS4 | Xbox Series, Xbox One

