De quel jeu vidéo provient cette pelouse? [QUIZ]

Avez-vous joué à un jeu vidéo en vous disant «ah, le gazon est tellement réaliste»? Vous n'êtes pas weird; ça nous arrive souvent aussi.

Les graphismes d'eau reçoivent souvent des éloges de la part des gamers, mais aujourd'hui, on célèbre plutôt la verdure. Une belle pelouse peut ajouter une dimension spectaculaire à un jeu déjà bon, ou même carrément participer aux mécaniques. Pensons un peu au fameux gazon dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Il est légendaire!

On voulait donc tester vos connaissances en matière de gazon avec un charmant quiz haut en couleurs. Bonne chance!

Quiz Question #1 Quel est le nom de ce jeu? Journey Flower The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dreams Question #2 On vous en donne une facile: dans quel jeu retrouve-t-on ce joli gazon soigné? Stardew Valley Terraria Harvest Moon Animal Crossing: New Horizons Question #3 Dans quel jeu pouvons-nous traverser ce gazon très long? Call of Duty Cold War Black Ops Far Cry 5 Crysis 3 Battlefield 4 Question #4 Cet étang entouré d'herbes sauvages se trouve dans quel jeu? Destiny 2 Grand Theft Auto 5 Rapala Pro Bass Fishing Red Dead Redemption 2 Question #5 La pelouse de cette maison a besoin d'une petite tonte! Dans quel jeu la retrouve-t-on? S.T.A.L.K.E.R. Fallout 4 House Flipper Dying Light Question #6 Cet homme a beaucoup d'ambition avec sa tondeuse du futur. À quel jeu est-il associé? Lawn Mowing Simulator Farming Simulator 19 My Time in Portia Snowrunner Question #7 À quel jeu appartient cette jolie mousse? Assassin's Creed Valhalla Dark Souls 3 Red Dead Redemption 2 Death Stranding Question #8 Ces ruines entourées d'herbes hautes et de fleurs sauvages se retrouvent dans quel jeu? Dark Souls 3 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Genshin Impact Shadow of the Colossus Question #9 Dans quel tableau de Super Mario 64 se trouve cette belle herbe? Tall, Tall Mountain Bob-Omb Battlefield Tiny-Huge Island Dire, Dire Docks Question #10 Cette grande contrée verdoyante se trouve dans quel jeu? Far Cry 5 Ranch Simulator Dying Light Farmer's Life Question #11 Cette jolie maison sur ce terrain parfaitement entretenu se trouve dans quel jeu? Farming Simulator 19 Lawn Mowing Simulator Everybody's Gone To The Rapture What Remains Of Edith Finch Partagez votre résultat sur Facebook

