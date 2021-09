GTA: fuite de la trilogie «Definitive Edition» qui inclurait GTA 3, San Andreas et Vice City

Une fameuse rumeur, concernant une trilogie de jeux Grand Theft Auto remastérisés, a refait surface en force aujourd'hui. Et cette fois-ci, elle est difficile à ignorer.

C'est sur un site coréen de classement de jeux vidéo, Game Rating and Administration Committee, que s'est retrouvée aujourd'hui une fiche pour « Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ». La fiche ne donne pas plus de détails pour le moment, mais elle soutient bien les rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois concernant une trilogie qui inclurait GTA 3, San Andreas et Vice City.

En août, Kotaku rapportait qu'une trilogie de Grand Theft Auto allait voir le jour sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et même éventuellement sur la Nintendo Switch, citant des sources près du projet. Un document de Take-Two Interactive confirme que de nouvelles itérations de versions précédentes de jeux sont dans les plans, incluant des ports et des titres remastérisés, sans nommer les titres en question. C'est plutôt la source de Kotaku qui avait avancé qu'il s'agirait de San Andreas, Vice City et GTA 3. Toujours selon cette source, les jeux seraient retravaillés, mais garderaient des caractéristiques classiques des titres.

Take Two Interactive et Rockstar n'ont toutefois pas encore confirmé la nouvelle, alors il faudra attendre un peu avant d'en avoir le coeur net. Mais les indices sont là!