Tom Hardy, le prochain James Bond?

Des rumeurs circulent sur le web voulant que le prochain James Bond soit incarné par la vedette de Venom: Let There Be Carnage, Tom Hardy. Bien que l'acteur n'ait rien confirmé, sa collègue Naomie Harris en avait beaucoup à dire sur le sujet.

« Il serait incroyable », s’est exclamé Harris lors d’une entrevue accordée à Entertainment Tonight, à l’occasion de la sortie de Venom: Let There Be Carnage.

La collègue de Tom Hardy, qui a aussi incarné Moneypenny depuis Skyfall en 2012, n’avait que de bons mots pour lui. « C'est un acteur tellement phénoménal. Je suis une grande fan de lui et puis en travaillant avec lui sur Venom, j'ai encore plus de respect pour lui. Il est juste incroyable, l'interprétation physique qu'il apporte au rôle est tout simplement extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de tel. »

Entertainment Tonight a quand même posé la question à Hardy, mais il a répondu qu’il ne savait malheureusement rien sur le sujet.

En attendant, il sera possible de voir Tom Hardy aux côtés de Naomie Harris et Woody Harrelson dans Venom: Let There Be Carnage, à l’affiche en salle ce vendredi, 1er octobre.

