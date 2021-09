Twitch: la vérification par téléphone pour combattre les attaques de bots

Les streamers sur Twitch pourront activer un nouvel outil de vérification afin de se protéger des attaques de bots et de raids haineux.

Dès aujourd’hui, tous les diffiseurs de la plateforme Twitch pourront activer l'option qui oblige aux utilisateurs de confirmer leur identité via SMS avant de participer au chat. Cette mesure pourrait aider à diminuer le harcèlement, et éviter les attaques faites à partir de comptes robots.

Ce déploiement arrive presque un mois après l’initiative #ADayOffTwitch qui a eu lieu le 1er septembre. Ce mouvement de boycottage d’une journée avait pour but de protester contre les attaques et sensibiliser les utilisateurs et Twitch.

« La haine et le harcèlement [...] sont inacceptables et interdits sur Twitch, que ce soit un message offensant, d'abonnements malveillants ou les tristement célèbres attaques de "raid de haine" qui ont pris pour cible les créateurs marginalisés ces derniers mois », peut-on lire dans le communiqué de Twitch.

D’ailleurs, peu de temps après #ADayOffTwitch, Twitch a poursuivi deux utilisateurs qui auraient lancé des raids haineux. La poursuite affirme que ces personnes, qui n'ont pas encore été identifiées, ont violé les conditions d'utilisation en « ciblant les streamers noirs et LGBTQIA + avec du contenu raciste, homophobe, sexiste et autre harcèlement. »

Comment activer la vérification pour le chat

Les créateurs et les modérateurs pourront définir les critères de vérification pour leur chaîne.

Il est possible d'accéder à ce paramètre via Tableau de bord → Paramètres → Modération et les modérateurs peuvent y accéder via Chat → « Gérer les paramètres de modération ». La vérification par courriel et/ou par numéro de téléphone peut être exigée pour:

Tous les comptes

Les personnes utilisant le chat pour la première fois

Les personnes utilisant le chat avec des comptes de moins de [1 heure, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois]

Les personnes utilisant le chat qui suivent la chaîne depuis moins de [10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 6 heures, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 mois]

Capture d'écran Twitch

On pourra aussi décider d’ignorer la vérification pour les utilisateurs VIP, les abonnés et les modérateurs.

Pour les spectateurs

Si une chaîne a activé la vérification par numéro de téléphone ou par courriel et que le compte n’a pas été préalablement vérifié, cette action sera demandée au moment d'envoyer un message sur le chat.

Contrairement à la double authentification de sécurité, qui nécessite une vérification lors de la connexion, la vérification par numéro de téléphone et/ou par courriel ne sera demandée qu'une seule fois et cette vérification sera conservée.

Lutter contre les contournements de bannissement

Un utilisateur pourrait avoir besoin de gérer plusieurs comptes pour diverses raisons. Il sera donc possible de vérifier jusqu'à cinq comptes via un seul numéro de téléphone.

Pour éviter un non-respect de bannissement, si un compte vérifié par numéro de téléphone est suspendu sur la totalité du site, tous les comptes liés à celui-ci seront également suspendus.

En ce qui concerne les chaînes, si un compte vérifié par adresse courriel ou numéro de téléphone est banni par une chaîne, tous les autres comptes liés à ce numéro de téléphone ou adresse courriel seront également bannis pour cette même chaîne.

Pour plus de détails ou pour consulter les questions fréquemment posées, rendez-vous sur le site de Twitch.

